Italiano: “Nico pareva infallibile sui rigori. 4-3-3? Qualcosa si può cambiare”

La partita contro la Lazio e il rigore sbagliato da Nico

"In quella partita noi di motivazioni ne avevamo tantissime: ritornare a vincere, battere un avversario che in questi tre anni non siamo mai riusciti a battere. Questi due obiettivi ci hanno permesso di prepararla bene, con grande attenzione. La prestazione è stata di grande livello. Siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra in salute. E la soddisfazione è stata doppia. Nico Gonzalez e i rigori? Ha un modo di calciare che sembrava infallibile. Ha nel DNA l’essere un rigorista e l’essere freddo. Mi ha detto lui stesso che, quando ce ne sarà un altro lo ricalcerà".