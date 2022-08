Italiano/2: “L’Europa è un sogno per me, è così che iniziano i grandissimi”

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il sogno europeo ce l'abbiamo sempre tutti. Da giocatore non sono riuscito a raggiungerlo ma ce l'ho fatta da allenatore, con i ragazzi, andando oltre ogni aspettativa. Sono felice ed emozionato. Anche i grandissimi di questo sport hanno iniziato da qualche parte. Ci sarà un po' di emozione ma al fischio d'inizio dell'arbitro scomparirà. Stiamo inserendo bene i nuovi arrivi, Mandragora e Jovic sono andati in gol alla prima di campionato".