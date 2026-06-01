La FIGC ha diramato da poco un comunicato riguardante il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini. Secondo quanto riportato, infatti, il giovane viola rimarrà fino al termine del raduno degli azzurri di Baldini. Domani ultima seduta di allenamento al Centro Tecnico Federale, nel pomeriggio, poi, la partenza per il Lussemburgo. Nel pomeriggio di oggi la Nazionale si è allenata sul campo del Centro Tecnico Federale intitolato all’ex Ct Vittorio Pozzo e tornerà a svolgere domani mattina un’altra seduta di allenamento per poi partire nel pomeriggio alla volta del Lussemburgo. Sale intanto a 25 il numero dei convocati per i test con Lussemburgo e Grecia, dal momento che il difensore della Fiorentina Niccolò Fortini – chiamato dal Ct Baldini per partecipare alla fase di preparazione delle due amichevoli - resterà con il gruppo fino al termine del raduno.