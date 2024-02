Iori (Dazn): “Situazione simile a un anno fa, è ancora tutto aperto”

Le parole di Italiano? "Torno indietro, un anno fa nello stesso periodo commentavo Fiorentina-Empoli, 1-1. Anche lì assistemmo allo stesso clima post partita e la contestazione con il battibecco tra Barone e i tifosi. Da quel momento la squadra tornò a fare risultati. Non so se ci siano i presupposti per infilare quella serie positiva, ma la situazione è molto simile e la posizione in classifica è anche un pochino migliore. Credo che questa flessione, per le potenzialità della squadra, sia destinata a terminare. È ancora tutto aperto, basta pochino per cambiare gli scenari in un campionato in cui in quella fascia di classifica c'è tanto equilibrio. I presupposti per fare una stagione memorabile ci sono ancora, non è tutto da buttare".