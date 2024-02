“La Fiorentina non si diverte”: Italiano dissente, ma Mandragora lo smentisce

Partiamo dalle parole di Vincenzo Italiano nel post partita di Empoli-Fiorentina: "Io non so chi vede che questa squadra non si diverte. Oggi ho visto un ottimo primo tempo, e da qui dobbiamo ripartire". Un argomento quello del divertimento sul quale è tornato poco dopo anche in sala stampa. Così il tecnico ha risposto a chi gli chiedeva della perdita di spensieratezza della squadra: "Continuate a dire queste cose, non è la prima volta che me lo chiedete, a me non sembra per niente. I giocatori vogliono vincere sempre e vengono al campo per lavorare col sorriso". Una risposta lapidaria che mal celava anche del comprensibile nervosismo per l'esito della partita, certamente diverso da quello auspicato.