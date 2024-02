Fiorentina, serve chiarezza. Ma cosa avrebbe dovuto dire Vincenzo Italiano?

Biraghi dice la verità, ma non va bene. Italiano difende una squadra in crisi, ma non va bene. Serve chiarezza, i panni sporchi si lavano in casa o in lavanderia?

Qualcosa che non quadra...

"Da quando siamo arrivati noi è il miglior inizio. Però i risultati in questo momento non sono belli". Parla così Joe Barone pochi minuti prima della gara contro l'Empoli.Il pensiero della società è molto chiaro, la Fiorentina ha 9 punti in più dello scorso anno. Ma adesso i risultati stanno lasciando a desiderare e serve una svolta. Ottimo, tutto chiaro. Se non per quello che Vincenzo Italiano ha risposto ai media presenti al termine della gara: "Se la squadra ha perso la spensieratezza? Continuate a dire queste cose, non è la prima volta che me lo chiedete, a me non sembra per niente". E ancora a DAZN: "Io non so chi vede che questa squadra non si diverte. Io oggi ho visto un ottimo primo tempo, e da qui dobbiamo ripartire". Versione opposta rispetto a quella presentata dal direttore generale della Fiorentina a inizio gara. Aggiungiamoci anche quello che ha riferito Mandragora ai microfoni sempre di DAZN: "Vogliamo tornare a divertirci, e essere una squadra che lavora bene". Un tris di dichiarazioni che fanno riflettere. Non nel contenuto, ma nella logica con cui queste sono state dette. Pensare che un giocatore "smentisca" il proprio allenatore in tv sarebbe un ragionamento forzato, ma la differenza di vedute da parte di Joe Barone e Vincenzo Italiano fa abbastanza riflettere.