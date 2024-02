Barone: “Dobbiamo stare zitti e lavorare, è inutile parlare di altro”

"Stiamo passando un periodo particolare. Quindi bisogna solo lavorare, e rimboccarsi le maniche. Lavorare bene sul campo, in azienda stiamo tutti lavorando per tornare ad essere la squadra di inizio campionato. Abbiamo 9 punti in più dello scorso anno. Da quando siamo arrivati noi è il miglior inizio. Però i risultati in questo momento non sono belli. Noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo, dobbiamo solo stare zitti, è inutile parlare di altro"