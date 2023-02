Iori (Dazn): “Fiorentina, giocare al giovedì non aiuta se non hai esperienza”

Intervistato da Radio Bruno, il giornalista di Dazn Alessandro Iori ha commentato le vicende viola dopo l'1-1 casalingo con l'Empoli: "La Fiorentina è arrivata più volte al tiro come quasi sempre avvenuto in questo campionato. Ma se Caputo però avesse avuto il 39 di piede avremmo parlato di un 2-0 e sarebbe stato complicato per la Fiorentina trovare il pari. Nonostante il pareggio per i tifosi viola è stata comunque una domenica frustrante perché la vittoria manca da un mese e mezzo ma analizzando con un po' di freddezza la squadra ha avuto la forza di ribellarsi ad un'altra sconfitta.

Da qui si può ripartire. Il doppio impegno è un fattore da mettere in conto, in molti non sono abituati e giocare al giovedì è un problema soprattutto quando giochi in trasferta: arrivi al sabato che sei già alla vigilia senza aver potuto preparare la partita. Squadre non esperte per il doppio impegno possono pagare, a volte certe sconfitte potevano essere gestite portando a casa dei "pareggini". Avremmo parlato di un altro film, e forse si sarebbe riaperto anche il discorso per l'Europa".