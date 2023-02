Bucciantini: “Italiano non ha colpe, anzi. Con lui trovata un’altra dimensione”

Prevedibilità? Non è un caso che in Europa la squadra riesce ancora a fare risultato, c'è meno tatticismo e non tutti ti conoscono come in Italia dove tante squadre con cui hai perso sono inferiori al Braga. Questa è una squadra che gioca per tirare, ci mancano i colpi davanti di Barak e Gonzalez. L'anno scorso hai giocato "solo" 38 partite in campionato e quelle di Coppa Italia fino alla finale, quest'anno saranno almeno dodici le partite giocate in più. Le coppe possono essere il territorio per vedere la Fiorentina crescere, una dimensione che stai acquisendo con risultati veri in competizioni dove non eri da anni. Non voglio fare l'avvocato difensore di Italiano, ma non capisco dove avrebbe potuto fare meglio. Quali giocatori sta sottovalutando? A me sembra che sia riuscito a sopravvalutarne tanti. Negli ultimi tre anni erano stati fatti di media 40 punti. Portare in fondo due coppe sarebbe tanto, perché negli ultimi anni non abbiamo mai potuto dare per scontato certi obiettivi".