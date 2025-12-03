Zola: “Mi rattrista vedere i viola giù. Ora fede del tifoso viene messa alla prova”

Magic Box ha parlato ai nostri microfoni da Bagno a Ripoli

Gianfranco Zola, ex attaccante italiano di Cagliari e Chelsea fra le altre, oggi è vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistico ed era al Viola Park in occasione della presentazione della partnership con Cattolica Assicurazioni. Queste le sue parole ai microfoni dei media presenti, tra cui Violanews: