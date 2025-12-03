Gianfranco Zola, ex attaccante italiano di Cagliari e Chelsea fra le altre, oggi è vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistico ed era al Viola Park in occasione della presentazione della partnership con Cattolica Assicurazioni. Queste le sue parole ai microfoni dei media presenti, tra cui Violanews:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Zola: “Mi rattrista vedere i viola giù. Ora fede del tifoso viene messa alla prova”
news viola
Zola: “Mi rattrista vedere i viola giù. Ora fede del tifoso viene messa alla prova”
Magic Box ha parlato ai nostri microfoni da Bagno a Ripoli
La situazione di classifica viola mi rattrista. Negli ultimi anni la Fiorentina ci ha abituati a ben altri risultati, quindi dispiace. Mi auguro che sia solo un momento passeggero, purtroppo il calcio è una scienza non esatta nel senso che puoi fare anche le cose per bene e non escono nel modo giusto. Fuori dal campo vedo grandissime cose, come il Viola Park.
Kean—
Dovrei vedere coi miei occhi da dentro… Probabilmente Kean sta soffrendo il momento della Fiorentina, l'attaccante viene condizionato molto dall'andamento della squadra, e a volte viceversa. Ha grandi qualità, non sono certo svanite. Questi sono i momenti in cui la fede del tifoso viene messa a dura prova, bisogna stringersi assieme.
Gudmundsson—
E' strano, ha grandissime potenzialità e qualità importanti. A volte il rendimento di un giocatore è determinato da fattori che magari gli sfuggono, però quello che conta credo sia mai mettere in discussione le proprie qualità. Momenti negativi ce ne sono per tutti, ma quando si è convinti di essere capaci e si continua a lavorare se ne viene fuori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA