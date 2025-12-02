Corsi: “Fiorentina? Rosa quasi da Coppa dei Campioni, spero ne venga fuori”

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato al ilovepalermocalcio anche del momento viola. Le sue parole:
"Forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione"
Cosa penso delle difficoltà della Fiorentina e di Fazzini? Se si pone la domanda ai tifosi della Fiorentina forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione. Con la Fiorentina c’è una sana rivalità sportiva, ma lo guardiamo come punto di riferimento. Speriamo si tolga da questa situazione. L’organico dei viola è quasi da Coppa dei Campioni e quindi ci sono tutte le condizioni affinché possano venirne fuori.
