Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Atalanta:
Vanoli: “Devo liberare la testa dei ragazzi. Grazie ai tifosi, Dzeko frainteso”
La reazione del tecnico dopo la tredicesima partita di campionato senza vittoria
Ringrazio i tifosi, abbiamo avuto un confronto ed è un bene perché le parole di Dzeko forse sono state fraintese. Bisogna prendere quel che c'è di buon, potevamo andare in vantaggio e poi abbiamo concesso troppi tiri da fuori. Poi siamo usciti alla distanza, cosa che dopo una partita di coppa non era scontata. Come ho già detto, dicembre sarà un mese fondamentale.
Quando le aspettative sono troppo alte e ti ritrovi sotto, ricalibrare l'obiettivo non è semplice, la testa diventa fondamentale. A piccoli passi ce la stiamo facendo, a volte strafacendo. Pronti via, due gol non segnati per un pelo. Quello che devo fare io è liberare un po' di più la testa dei ragazzi. I frutti del lavoro arriveranno, anche se in una stagione completamente diversa rispetto a quelle che erano le premesse. Affronteremo il Sassuolo con la cattiveria che compete alla nostra situazione.
