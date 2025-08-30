Pioli: “Sorteggio impegnativo e agevole al contempo. Scelgo in base alla forma”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club tra i sorteggi della League Phase di Conference League e la vigilia del match contro il Torino alla seconda giornata di Serie A:
Il sorteggio è impegnativo per quel che riguarda la caratura delle squadre avversarie, agevole invece riguardo alle trasferte in programma. Questo è importante. Sarebbe ottimo cominciare subito bene, ma siamo la Fiorentina e dobbiamo essere consapevoli del nostro valore. Il passaggio del turno ci ha dato le energie necessarie.
Gestione delle energie—
Sapevamo che quattro trasferte di fila sarebbero state impegnative, dovremo interpretare bene quest'ultima. Sceglierò anche in base alla condizione dei giocatori. Troveremo un avversario, il Torino, voglioso di riprendersi dopo la brutta sconfitta in casa dell'Inter. Sono una buona squadra, ogni partita ha una storia a sé. Sono aggressivi e giocano in verticale, dovremo stare attenti a non subirli troppo.
