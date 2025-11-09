Roberto Piccoli è intervenuto a Dazn dopo la sfida pareggiata contor il Genoa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Piccoli: “Siamo sfortunatissimi in questo periodo. Oggi un punto di ripartenza”
news viola
Piccoli: “Siamo sfortunatissimi in questo periodo. Oggi un punto di ripartenza”
Così l'attaccante dopo il pareggio di Marassi
In questo periodo siamo sfortunati sotto ogni punto di vista. Ranieri non vede la palla e gli rimbalza sulla mano. Dobbiamo lavorare per essere la Fiorentina che vogliamo. L'ambiente qua è complicatissimo, neppure si sente il fischio dell'arbitro. Leali ha fatto anche una grande parata. SIamo fortunati e abbiamo preso un gol rocambolesco. Dobbiamo migliorare nei dettagli, ma per noi è un punto di ripartenza. Nazionale? Voglio fare bene con la Fiorentina, se mi chiameranno sarò felice, ma prima di tutto viene la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA