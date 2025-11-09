Piccoli: “Siamo sfortunatissimi in questo periodo. Oggi un punto di ripartenza”

Viola News
Così l'attaccante dopo il pareggio di Marassi
Redazione VN

Roberto Piccoli è intervenuto a Dazn dopo la sfida pareggiata contor il Genoa:

In questo periodo siamo sfortunati sotto ogni punto di vista. Ranieri non vede la palla e gli rimbalza sulla mano. Dobbiamo lavorare per essere la Fiorentina che vogliamo. L'ambiente qua è complicatissimo, neppure si sente il fischio dell'arbitro. Leali ha fatto anche una grande parata. SIamo fortunati e abbiamo preso un gol rocambolesco. Dobbiamo migliorare nei dettagli, ma per noi è un punto di ripartenza. Nazionale? Voglio fare bene con la Fiorentina, se mi chiameranno sarò felice, ma prima di tutto viene la Fiorentina.

