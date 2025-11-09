Hans Nicolussi Caviglia è intervenuto a Dazn all'intervallo di Genoa-Fiorentina. Queste le sue parole:
Nicolussi Caviglia al 45′: "Atteggiamento giusto. Ora spingiamo di più"
Siamo stati bravi a mantenere il giusto atteggiamento. Dobbiamo continuare così spingendo ancora di più, loro sono una squadra molto aggressiva in uno stadio molto bello.
