Nicolussi Caviglia al 45′: “Atteggiamento giusto. Ora spingiamo di più”

Le parole del centrocampista viola
Redazione VN

Hans Nicolussi Caviglia è intervenuto a Dazn all'intervallo di Genoa-Fiorentina. Queste le sue parole:

Siamo stati bravi a mantenere il giusto atteggiamento. Dobbiamo continuare così spingendo ancora di più, loro sono una squadra molto aggressiva in uno stadio molto bello.

