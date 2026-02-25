Dalle colonne di TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il buon momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla crescita di Moise Kean e sull'impatto degli innesti di gennaio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste L’elogio di Biasin: “Kean è tornato, merito di un mercato ben eseguito”
news viola
L’elogio di Biasin: “Kean è tornato, merito di un mercato ben eseguito”
"Kean si è risvegliato grazie a un mercato ben eseguito": Fabrizio Biasin promuove la nuova identità della Fiorentina
"Il risveglio di Kean non è un caso, ma la conseguenza diretta di un mercato di riparazione finalmente azzeccato. Con i rinforzi giusti, la Fiorentina ha ritrovato quell'identità che le mancava: una notizia splendida per l'ambiente viola e, ovviamente, per Gattuso che ora ha un grande attaccante su cui lavorare per la nazionale italiana."
Sul Pisa—
"Il destino del Pisa sembra ormai segnato, con un piede già in Serie B. Ma questo non giustifica il silenzio sugli episodi arbitrali: gli errori contro i nerazzurri sono stati evidenti e pesanti. Li abbiamo visti tutti, eppure nessuno ne parla: il solito, grande classico del nostro calcio."
© RIPRODUZIONE RISERVATA