L’elogio di Biasin: “Kean è tornato, merito di un mercato ben eseguito”

Dalle colonne di TMW , il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il buon momento della Fiorentina , soffermandosi in particolare sulla crescita di Moise Kean e sull'impatto degli innesti di gennaio:

"Il risveglio di Kean non è un caso, ma la conseguenza diretta di un mercato di riparazione finalmente azzeccato. Con i rinforzi giusti, la Fiorentina ha ritrovato quell'identità che le mancava: una notizia splendida per l'ambiente viola e, ovviamente, per Gattuso che ora ha un grande attaccante su cui lavorare per la nazionale italiana."