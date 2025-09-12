Gudmundsson: “Infortunio non grave, voglio giocare. Sul fantacalcio…”

Gudmundsson ha parlato in esclusiva a Sportmediaset in vista del big match in programma sabato sera al Franchi contro i campioni d'Italia

Redazione VN 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 11:35)

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole:

I campioni d'Italia del Napoli arriveranno al Franchi sabato, che tipo di match ti aspetti? — Il Napoli è un top club sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti.

Tu ci sarai dopo l'infortunio con l'Islanda? Hai avuto un momento in cui, quando ti sei fatto male, visto i vari infortuni dello scorso anno, hai detto no, non di nuovo? — Sì, onestamente ho pensato: "Cavolo, ci risiamo" ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci.

Alla Fiorentina è arrivato Pioli che conosce già l'ambiente. Cosa ha portato alla squadra e cosa ti chiede? — Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia.

In Italia c'è il Fantacalcio, ti piace? Sei consapevole che molti appassionati ti hanno scelto nella loro squadra? — Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli Italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. Ma è divertente. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e diventino pazzi per il Fantacalcio.