Poteva essere l'uomo dell'incontro, ma Pedro alla fine ha annullato il suo vantaggio. Poco male, l'Albert Gudmundsson che stiamo vedendo nelle ultime settimane è sicuramente un altro rispetto a prima. L'islandese a fine gara dice a Dazn:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Gudmundsson: “Giochiamo meglio, peccato per il pari ma la Lazio è forte”
news viola
Gudmundsson: “Giochiamo meglio, peccato per il pari ma la Lazio è forte”
Il 10 viola analizza il match dell'Olimpico
Siamo andati molto vicini a vincere questa partita, peccato, ma la Lazio è andata forte per tutti i 90' ed è una grande squadra. In campo ci stiamo trovando meglio e ci esprimiamo in altro modo, il miglioramento c'è e si vede. Adesso pensiamo alla prossima sfida.
© RIPRODUZIONE RISERVATA