Un paio di parate fondamentali le ha fatte anche stasera: David De Gea serve come il pane a questa Fiorentina. Il (nuovo) capitano viola ha parlato a Dazn dopo il 90' della sfida contro la Lazio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Capitan De Gea: “Bene nella ripresa, abbiamo dato continuità alla nostra rincorsa”
news viola
Capitan De Gea: “Bene nella ripresa, abbiamo dato continuità alla nostra rincorsa”
Il portiere spagnolo è comunque soddisfatto del punto ottenuto a Roma
Stasera abbiamo giocato contro una squadra che si esprime bene e sa come si gioca a calcio, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà ma nella ripresa siamo venuti fuori alla grande. Alla fine credo che il pari sia giusto, si tratta di un punto comunque importante per noi e per la nostra classifica, che dà continuità alla vittoria di domenica contro la Cremonese. La squadra lavora bene, continuiamo così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA