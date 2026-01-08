E' tornato Robin Gosens (da titolare) ed è arrivato anche un gol. Ecco le parole del laterale tedesco a Sky Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Gosens onesto: “E’ un punto guadagnato, un mese fa avremmo perso 3-0 nel pt”
news viola
Gosens onesto: “E’ un punto guadagnato, un mese fa avremmo perso 3-0 nel pt”
Le parole da leader del tedesco
Quando vai in vantaggio al 90' è chiaro che a quel punto vuoi vincere, ma dobbiamo essere anche obiettivi e pensare al primo tempo, durante il quale abbiamo sofferto e non poco. Un mese fa dopo i primi 45' avremmo subito tre gol ed avremmo perso. Ora il vento è cambiato, sappiamo che dobbiamo lottare da gruppo vero per uscire da questa situazione. Guardate come ci buttiamo davanti alla nostra porta per evitare di prendere gol. Credo che stasera prendiamo un punto guadagnato, non sono due punti persi. Il nuovo sistema? Ci ha dato libertà e freschezza, a volte basta poco... Fagioli sta alla grande, ha bisogno di fiducia per rendere al massimo, forse anche il cambio di modulo lo ha aiutato. Quando è in questo stato può fare la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA