Il difensore viola Robin Gosens ha parlato al portale tedesco t-online. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola interviste Gosens: “Stagione stressante. Niente Mondiale? La telefonata con Nagelsmann…”
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Gosens: “Stagione stressante. Niente Mondiale? La telefonata con Nagelsmann…”
"Non ero così ansioso e fiducioso come prima di Euro 2024"
Mancata convocazione per il Mondiale? Non ero così ansioso e fiducioso come prima di Euro 2024. Allora ero ottimista e sinceramente convinto che sarei stato selezionato. Quest'anno è stato diverso a causa della stagione difficile del mio club. La stagione con la Fiorentina è stata molto stressante a livello mentale. E poi c'è stata anche una telefonata molto deludente con l'allenatore della nazionale, in cui mi ha informato che non sarei stato convocato.
Poi ha proseguito:
Il ct Nagelsmann mi ha detto che David Raum e Nathaniel Brown avevano fatto molto bene la scorsa stagione e che, sebbene io avessi avuto un'annata discreta, non ero stato abbastanza costante. E aveva ragione: semplicemente non giocavo con regolarità a un livello tale da poter partecipare al campionato del mondo. Se ho perso le speranze di tornare in nazionale? No, anche perché il ct mi ha detto che, pur non essendo attualmente in squadra, mi apprezza come persona e come giocatore, e che se giocherò bene la prossima stagione le cose potrebbero cambiare. Questo mi ha davvero colpito. Finché il commissario tecnico della nazionale mi dirà queste cose, continuerò a coltivare il mio sogno.
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