Il giornalista della Rai, Fabrizio Failla, ha commentato così il momento della Fiorentina ai microfoni di News.Superscommesse.it:
Failla: “Pradè ha speso male i soldi di Commisso, ma lui non manderà via nessuno”
Le parole del giornalista, Fabrizio Failla, sulla situazione in casa Fiorentina: dalle scelte di Commisso agli errori di Pradè
Partiamo da questo presupposto: Commisso non manderà via nessuno ed è assente per motivi di salute. Pioli deve passare al 4-4-2, unica ancora di salvezza per una squadra che fino a questo momento non è mai riuscita a rimontare o a conservare un vantaggio. Ferrari è un professionista della comunicazione prestato al ruolo di direttore generale, mentre Pradè ha speso male i soldi della società.
