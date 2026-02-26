Così Nicolò Fagioli ai microfoni dei canali ufficiali viola:
VIOLA NEWS news viola interviste Fagioli: “Approccio sbagliato, ma conta aver raggiunto gli ottavi. Udinese tosta”
Fagioli: “Approccio sbagliato, ma conta aver raggiunto gli ottavi. Udinese tosta”
Il regista viola ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina
Per fortuna siamo riusciti ad ottenere il passaggio del turno, non ci aspettavamo una partita del genere, così difficile. Sembra assurdo ma dopo aver segnato tre gol in casa loro, ci siamo ritrovati nella stessa situazione, purtroppo quando non approcci positivamente alla partita dopo con il passare dei minuti fai tanta fatica. Adesso dobbiamo guardare al lato positivo di questa sfida, ovvero aver raggiunto l'obiettivo, la conquista degli ottavi di finale. Conta solo questo ormai. Il gol? E' stato bello ed importante, ho stoppato bene la palla e ho segnato. Quella parabola mi ha ricordato quando in allenamento proviamo a far canestro nel cestino (sorride, ndr). La trasferta di Udine? Ci aspetta una partita molto difficile, un avversario tosto e e fisico, la gara dell'andata fu molto strana, con loro subito in inferiorità numerica.
