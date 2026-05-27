Giovanni Fabbian ha presenziato ad un evento di calcio giovanile ad Abano e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino. Queste le sue parole:
news viola
Fabbian: “Guardavo Del Piero, Ibra e Kakà. Voglio riportare la Fiorentina in Europa”
"Sto cercando di godermi al massimo ogni momento, non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Non si smette mai di voler migliorare e questo è il segreto di tutto. Idoli d'infanzia? Ce ne sono stati tanti: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kaka e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti. Quanto devo a Italiano? Molto perché mi ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio, ho avuto il piacere di condividere con lui due anni e sarà un allenatore che mi porterò sempre dentro"
La Fiorentina—
"Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire e cercherò di dare il massimo per contribuire a portarla in zona Europa dove merita di stare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA