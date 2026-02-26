Il centrocampista viola Giovanni Fabbian ha commentato ai canali ufficiali viola la partita contro lo Jagiellonia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Fabbian: “Il gol? Ho toccato la palla sul tiro di Kean. Siamo un grande gruppo”
news viola
Fabbian: “Il gol? Ho toccato la palla sul tiro di Kean. Siamo un grande gruppo”
L'ex Bologna ha messo lo zampino sul gol del momentaneo 2-3
E' stata una gara particolare, siamo partiti sottotono ma siamo stati bravi a tenere botta, reagendo alla fine. Quando iniziano così le partite non è mai facile, sapevamo che sarebbe stato difficile contro lo Jagiellonia nonostante il vantaggio dell'andata. Ci prendiamo il passaggio del turno e adesso torniamo con la testa sul campionato. Il gol? Cerco sempre di essere a disposizione, sul tiro di Moise ho messo la gamba e l'ho toccata. Ma come ha detto lui, l'importante era passare il turno e ci siamo riusciti. Già da domani inizieremo a pensare alla battaglia di Udine, usciremo tutti insieme da questa situazione delicata di classifica. A Firenze ho trovato un grande gruppo, c'è una bella armonia dentro lo spogliatoio e dobbiamo restare così compatti fino a fine stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA