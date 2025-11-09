Lorenzo Colombo è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio fra Genoa e Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Colombo: “De Rossi ci ha caricato, scendiamo in campo per lui”
news viola
Colombo: “De Rossi ci ha caricato, scendiamo in campo per lui”
Le parole dell'attaccante del Genoa nel post gara del Ferraris
Nel calcio contano le reazioni e l'aspetto mentale. Sono felice di come è andata, ma è grazie a tutta la squadra e al mister che ci ha dato una grande carica. De Rossi ha portato idee e grinta che ci servono per attaccare le partite ed essere protagonisti. Dobbiamo scendere in campo per lui e la nostra gente. Quanti gol segnerò? Le statistiche si guardano da fuori. Chiunque lavori qui sa che persona sono e come lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA