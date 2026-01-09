Brescianini carico: “Suderò fino all’ultima goccia. Difficile dire no al viola”

Marco Brescianini, diventato ufficialmente un giocatore viola, ha parlato ai canali ufficiali del club:
Sto benissimo, non vedo l'ora di iniziare. Ho fatto un colloquio col Mister e l'ho trovato molto carico, è stato piacevole, speriamo di fare bene. Cosa posso dare? Ce la metterò tutta e mi impegnerò al massimo. Suderò fino all'ultima goccia di sudore. Spero di ripagare la fiducia di una società con una grande storia. Non ho ancora parlato con nessuno, ma avrò modo di parlare con loro e conoscerli. Ruolo? Nasco mezzala ma negli ultimi anni ho fatto anche il centrocampista in una mediana a 2. Preferisco stare vicino alla porta per aiutare la squadra in zona gol. Ma mi metterò dove vuole il mister. Esterno sinistro? L'ho fatto in alcune partite, nel calcio moderno i ruoli contano relativamente, si parla più di occupazione degli spazi. Cosa voglio dimostrare? Se ti chiama la Fiorentina è difficile dire di no. Sappiamo che il momento è particolare, ma negli anni ha mostrato che non molla mai. Ci sono buoni presupposti per fare bene.
