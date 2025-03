Bove: “Togliere il defibrillatore? Avrò delle visite importanti, ma conterà altro…”

Edoardo Bove , centrocampista viola che dopo il malore dello scorso dicembre, è entrato a far parte dello staff di Palladino, seguendo sempre la squadra in trasferta e in casa, si è raccontato al BSMT di Gianluca Gazzoli su YouTube. In questa parte la visione di Bove sul defibrillatore sottocutaneo e il ritorno in campo in Serie A :

Sto approfondendo il discorso legato alla visita medica italiana con il defibrillatore sottocutaneo. Il defibrillatore non ti consente di fare un determinato tipo di sport a livello agonistico, non è che non ti consente di avere un certificato agonistico. In Italia, per ora non è consentito giocare con il defibrillatore, nemmeno nella nazionale italiana. Nel caso in cui io mantenessi il defibrillatore non potrei giocare in Italia. Ma è più una cosa legata alla legge che una cosa medica. All'estero firmi, la responsabilità su qualunque cosa accada è tua e quindi puoi giocare.