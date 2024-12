Riccardo Sottil e Danilo Cataldi non partono con la squadra per il Portogallo: entrambi non sono a disposizione di Palladino

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Conference League, contro il Vitoria Guimaraes. Sono 23 i calciatori chiamati da Palladino per la sfida di domani in Portogallo. Assente, sempre per scelta tecnica, Cristiano Biraghi. Out Danilo Cataldi, come anticipato dalla rifinitura di stamani. A sorpresa è assente anche Riccardo Sottil. Sulle condizioni dei due giocatori ci pensa la Fiorentina a fare chiarezza, in un report medico: