Problemi per Dodò: come sta il brasiliano. Si è fatto male anche Piccoli

Al rientro dagli spogliatoi, Fiorentina-Juventus presenta una novità nella formazione viola: non c'è infatti Dodò, terzino brasiliano che, come riportano Radio Bruno e Dazn, ha accusato problemi nel corso del primo tempo. Si è fatto massaggiare, ma il freddo di questa sera a Firenze lo mette a rischio infortunio serio e allora la scelta di Vanoli è stata quella di inserire Fortini.