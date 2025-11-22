Al rientro dagli spogliatoi, Fiorentina-Juventus presenta una novità nella formazione viola: non c'è infatti Dodò, terzino brasiliano che, come riportano Radio Bruno e Dazn, ha accusato problemi nel corso del primo tempo. Si è fatto massaggiare, ma il freddo di questa sera a Firenze lo mette a rischio infortunio serio e allora la scelta di Vanoli è stata quella di inserire Fortini.
VIOLA NEWS news viola infortuni Problemi per Dodò: come sta il brasiliano. Si è fatto male anche Piccoli
news viola
Problemi per Dodò: come sta il brasiliano. Si è fatto male anche Piccoli
Non ancora definite le condizioni esatte del brasiliano, che però non sembrava essere al meglio nel primo tempo
Come fa sapere la società viola, per Dodò si tratta di risentimento ai flessori della coscia destra. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 24 ore. La novità riguarda invece Piccoli: trauma distorsivo alla caviglia destra, è uscito nella ripresa per l'ingresso di Gudmundsson.
© RIPRODUZIONE RISERVATA