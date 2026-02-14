Manor Solomon, esterno offensivo della Fiorentina, ha accusato dolore nel riscaldamento a Como: l'israeliano, due reti nelle ultime due partite di campionato, ha fatto preoccupare lo staff medico viola.
Problemi per Solomon: “Sente male quando calcia”. Gioca con antidolorifico
Inconveniente per la Fiorentina
L'ex Villarreal ha chiesto un antidolorifico, riporta Dazn, per provare ugualmente a scendere in campo e dare il proprio contributo alla sfida contro i lanciatissimi lariani di Cesc Fabregas.
Nonostante questo problema, Solomon è riuscito a cominciare la partita e a lanciare la sfida al terzino destro avversario Vojvoda grazie alle cure apportate.
