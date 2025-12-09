Viola News
La Lazio perde un titolare. Potrebbe tornare contro la Fiorentina

Brutta tegola per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio perde un titolare per alcune settimane
La gara contro il Bologna ha riservato una brutta notizia per la Lazio di Sarri, oltre al rosso per Gila. I biancocelesti dovranno fare a meno di Gustav Isaksen per qualche settimana. L'esterno danese, secondo Calciomercato.com, starà fermo per 2-3 settimane. Potrebbe tornare il 4 gennaio contro il Napoli, oppure contro la Fiorentina il 7. Isaksen ha riportato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro.

