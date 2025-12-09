La Lazio perde un titolare. Potrebbe tornare contro la Fiorentina

La gara contro il Bologna ha riservato una brutta notizia per la Lazio di Sarri, oltre al rosso per Gila. I biancocelesti dovranno fare a meno di Gustav Isaksen per qualche settimana. L'esterno danese, secondo Calciomercato.com, starà fermo per 2-3 settimane. Potrebbe tornare il 4 gennaio contro il Napoli, oppure contro la Fiorentina il 7. Isaksen ha riportato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro.