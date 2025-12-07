Una lesione mette ko Morata. Potrebbe tornare per la Fiorentina

La trasfera di San Siro ha messo fine all'ottimo momento del Como. Gli uomini di Fabregas restano comunque nella parte alta della classifica, ma dovranno fare a meno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo contro l'Inter, si è fatto male. Un infortunio, che come scrive Calciomercato.com lo terrà fuori per un po'. La lesione all'adduttore sinistro priverà Fabregas dell'ex Atletico per 4-6 settimane. Morata dovrebbe quindi esserci nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, datata 27 gennaio.
