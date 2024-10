Kean si fa male alla caviglia, ma resiste: gioca con una fasciatura vistosa

Neanche mezz'ora a Lecce e la Fiorentina, comunque in gol con Cataldi, è andata in ansia per le sue due stelle: prima Gudmundsson, poi anche Moise Kean, che ha accusato un forte dolore alla caviglia dopo una torsione innaturale a seguito di un tiro strozzato da dentro l'area. L'attaccante, reduce da una lombalgia che gli ha impedito di andare in Nazionale nella sosta, ha insistito per rientrare in campo con una fasciatura ingombrante, mentre Palladino ha mandato Kouamé a scaldarsi.