Citterio: “Le prime impressioni su Kean e Gudmundsson. Colpani, i gol aiutano”

Su Colpani — "Questi due gol per Colpani saranno un aiuto. Il mister in settimana aveva parlato della sua stima per il giocatore, non si è mai nascosto. Nelle ultime stava crescendo di condizione e oggi è riuscito a realizzare questa importante doppietta".

Sulle condizioni di Kean e Gudmundsson — "Kean lo abbiamo fasciato per finire il primo tempo, poi è stato sostituito per precauzione. Dovrebbe trattarsi di una semplice distorsione alla caviglia, niente di grave. Su Gudmundsson, invece, si tratta di un risentimento muscolare, vedremo in settimana".

Sul modulo — "Sul cambio di modulo abbiamo avuto dei vantaggi numerici. Noi non abbiamo mai guardato i numeri, si vede sempre come interpretare la partita. Con questa linea stiamo dimostrando di poter esprimerci al massimo, ma in futuro non è escluso che si possa tornare a tre".

Sul momento — "È sempre un'emozione entrare in campo come allenatore e prendere il posto di Palladino. Siamo riusciti a gestire al meglio la situazione. La classifica per adesso non la guardiamo. Adesso testa a giovedì e alla classifica della Conference League, e così via".

Sulla preparazione della partite — "Abbiamo la fortuna di avere dei match analyst molto bravi, che riescono a vedere i punti deboli e forti dei nostri avversari. La cosa più importante però è l'aspetto mentale dei giocatori. Noi stiamo riuscendo a trovare questi risultati grazie al loro atteggiamento, di sacrificarsi sempre per i compagni. Siamo riusciti a creare un gruppo, con tanti elementi nuovi. Ci è voluto un po' di tempo per trovare la quadra, ma adesso i risultati stanno venendo a galla. Sicuramente l'autostima di questa squadra è cresciuta, è all'occhio di tutti. Dopo che hai fatto un'ottima partita con una squadra blasonata come il Milan, non era semplice venire qui e fare questo tipo di prestazione. Siamo stati bravi!"

Sul Lecce — "Parlare degli avversari dopo un 6-0 non è semplice e nemmeno carino. Ora stiamo parlando di questo risultato, ma noi abbiamo preparato questa partita al meglio. Loro non sono partiti male, siamo stati bravi noi ad aumentare le problematiche della squadra avversaria. Questo è un campo su cui non è mai facile giocare, anche se sono in crisi in questo momento".