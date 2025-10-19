Gosens segna, ma esce per infortunio: ghiaccio sulla coscia sinistra

Perchè Robin Gosens è stato sostituito? Non si tratta di tattica, il problema è muscolare!

Serata agrodolce per Robin Gosens, protagonista e poi sfortunato nel match contro il Milan. L’esterno tedesco aveva infatti firmato al 55’ la rete del vantaggio viola, ma pochi minuti dopo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia sinistra.