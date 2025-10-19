Serata agrodolce per Robin Gosens, protagonista e poi sfortunato nel match contro il Milan. L’esterno tedesco aveva infatti firmato al 55’ la rete del vantaggio viola, ma pochi minuti dopo è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia sinistra.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola infortuni Gosens segna, ma esce per infortunio: ghiaccio sulla coscia sinistra
news viola
Gosens segna, ma esce per infortunio: ghiaccio sulla coscia sinistra
Perchè Robin Gosens è stato sostituito? Non si tratta di tattica, il problema è muscolare!
Al suo posto è entrato Fabiano Parisi, mentre Gosens si è subito accomodato in panchina con ghiaccio applicato sulla zona dolorante, segno di un fastidio da non sottovalutare.
Le prime indicazioni parlano di un infortunio da valutare nelle prossime ore, con lo staff medico della Fiorentina che monitorerà attentamente la situazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA