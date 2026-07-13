Domenica l’amichevole in famiglia al Viola Park: tutte le info sui biglietti

Amichevole in famiglia domenica al Viola Park: prezzi dei biglietti, pacchetto Watch Party e tutte le informazioni per i tifosi.

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 15:02)

È tutto pronto per l'amichevole tra Fiorentina e Fiorentina Primavera, in programma questa domenica al Rocco B. Commisso Viola Park. La società viola ha comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi che vorranno assistere alla sfida, dai biglietti al pacchetto speciale per la finale dei Mondiali FIFA 2026. I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili dallo scorso lunedì 6 luglio e resteranno acquistabili fino all'inizio della gara, salvo esaurimento delle disponibilità.

Il prezzo del tagliando è di 10 euro per l'intero e di 5 euro per gli Under 14. Per gli Under 6 il costo è di 2 euro, mentre gli Under 4 potranno accedere gratuitamente. Le tariffe dedicate agli Under 6 e agli Under 4 sono disponibili esclusivamente presso il Fiorentina Point e la biglietteria del Rocco B. Commisso Viola Park, previa disponibilità.

Per l'occasione i tifosi potranno anche acquistare un pacchetto speciale che, oltre all'ingresso all'amichevole, permetterà di assistere alla finale dei Mondiali FIFA 2026 con il Watch Party organizzato al Bar Maglia Viola alle ore 21:00. L'iniziativa comprende anche l'accesso al Summer Village e un giro pizza con una bevanda.

Il pack sarà disponibile fino a esaurimento dei posti disponibili, al prezzo di 35 euro per l'intero e di 25 euro per gli Under 14. L'ingresso all'area dedicata è previsto a partire dalle ore 16:00. La Fiorentina ricorda inoltre che eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate al personale in servizio al momento dell'arrivo.

Per quanto riguarda la viabilità, sarà disponibile il Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park. Qualora i posti auto dovessero terminare, verrà aperto anche il Viola Parking, con ingresso da via della Nave a Rovezzano 78.