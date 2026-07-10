Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutti i prezzi e le tariffe disponibili

Il 13 luglio avrà inizio la Campagna Abbonamenti della stagione 2026/27 della Fiorentina. Dopo aver analizzato le prelazioni (QUI TUTTE LE INFO), andiamo a rendere noti anche quelli che sono i prezzi scelti dal club viola. Quattro i "Prezzi Abbonamento" proposti, divisi nelle categorie "Prelazione", "Nuovi Abbonati", oltre a quelle nuove e speciali per il Centenario del "Viola Family" e "Viola Friends".