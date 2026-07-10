Il 13 luglio avrà inizio la Campagna Abbonamenti della stagione 2026/27 della Fiorentina. Dopo aver analizzato le prelazioni (QUI TUTTE LE INFO), andiamo a rendere noti anche quelli che sono i prezzi scelti dal club viola. Quattro i "Prezzi Abbonamento" proposti, divisi nelle categorie "Prelazione", "Nuovi Abbonati", oltre a quelle nuove e speciali per il Centenario del "Viola Family" e "Viola Friends".
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Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutti i prezzi e le tariffe disponibili
Lunedì 13 luglio il via alla Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27: tutti i prezzi per l'acquisto
CATEGORIE DI RIDUZIONE
Di seguito tutti i prezzi:
Prelazione—
Tariffe di "Prelazione" riservate a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2025/26.
TARIFFE CENTENARIO - Viola Family—
TARIFFE CENTENARIO - Viola Friends—
PS: Questa è una tariffa limitata fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione
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