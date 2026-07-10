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Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutti i prezzi e le tariffe disponibili

Campagna abbonamenti Fiorentina 2026/27
Lunedì 13 luglio il via alla Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27: tutti i prezzi per l'acquisto
Redazione VN

Il 13 luglio avrà inizio la Campagna Abbonamenti della stagione 2026/27 della Fiorentina. Dopo aver analizzato le prelazioni (QUI TUTTE LE INFO), andiamo a rendere noti anche quelli che sono i prezzi scelti dal club viola. Quattro i "Prezzi Abbonamento" proposti, divisi nelle categorie "Prelazione", "Nuovi Abbonati", oltre a quelle nuove e speciali per il Centenario del "Viola Family" e "Viola Friends".

CATEGORIE DI RIDUZIONE

  • FEDELISSIMI: Valida per chi ha rinnovato l'abbonamento negli ultimi 10 anni consecutivamente (esclusi s.s. 20/21 e s.s. 21/22)

  • UNDER 25: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 25 anni alla data di acquisto

  • OVER 70: Valida per coloro che abbiano già compiuto 70 anni alla data di acquisto

  • UNDER 14: Valida per coloro che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data di acquisto, sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore

    • Di seguito tutti i prezzi:

    Prelazione

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    Tariffe di "Prelazione" riservate a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2025/26.

    Nuovi abbonati

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    TARIFFE CENTENARIO - Viola Family

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  • VIOLA FAMILY ADULTO*abbonamento riservato ai componenti del medesimo VIOLA FAMILY di sottoscrizione del minore, tra cui dovrà essere obbligatoriamente presente almeno un genitore o un parente entro il quarto grado del minore titolare dell'abbonamento VIOLA FAMILY UNDER 18 nei posti riservati nei settori dedicati alla promozione

  • VIOLA FAMILY UNDER 18*riservato ai soggetti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di acquisto dell'abbonamento, sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento VIOLA FAMILY ADULTO intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore nei posti riservati nei settori dedicati alla promozione.

    • TARIFFE CENTENARIO - Viola Friends

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  • VIOLA FRIENDS ABBONATO 25/26*riservata agli abbonati che rinnovano l’abbonamento per la stagione 2026/27 e presentano contestualmente un nuovo abbonato nello stesso settore. Disponibile esclusivamente al Fiorentina Point

  • VIOLA FRIENDS NUOVO ABBONATO*riservata ai nuovi abbonati per la stagione 2026/27 presentati contestualmente da un abbonato della stagione 2025/26 nello stesso settore. Disponibile esclusivamente al Fiorentina Point

    • PS: Questa è una tariffa limitata fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione

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