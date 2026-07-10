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Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutte le info sulle prelazioni

Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutte le info sulle prelazioni - immagine 1
Lunedì 13 luglio al via la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27: tutte le informazioni necessarie
Redazione VN

Lunedì 13 luglio 2026 avrà inizio, alle ore 10.00, la Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27. Come ogni anno, per sottoscrivere l'abbonamento il tifoso ha bisogno dell'InViola Premium Card (TUTTI I PREZZI). Di seguito tutte le informazioni legate alle prelazioni e alle fasi di vendita rese note dal club viola:

Fase 1

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PRELAZIONE ABBONATI 2025/26 - Prelazione sul proprio posto, scelta tra i posti liberi a tariffa agevolata o sfruttare le nuove tariffe Viola Family e Viola Friends (esclusivamente presso il Fiorentina Point).

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Fase 2

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PRELAZIONE ABBONATI 2025/26 VENDITA LIBERA - Continua la prelazione per gli abbonati 2025/26 con posto bloccato. Al via la Vendita Libera!

Fase 3

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CAMBIO POSTO - Gli abbonati 2026/27 possono richiedere il cambio posto all’interno dello stesso settore, esclusivamente presso il Fiorentina Point.

Fase 4

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VENDITA LIBERA - ⚠️ Fase attiva solo in caso di posti ancora disponibili in abbonamento. Liberati i posti riservati alle prelazioni, continua la Vendita Libera. fino a esaurimento posti disponibili in abbonamento.

Cosa include l'abbonamento

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  • 19 PARTITE INCLUSE - Incluse nell' abbonamento le 19 gare casalinghe del campionato di Serie A Enilive 2026/27.

  • PRELAZIONE COPPA ITALIA - Per la partita di Coppa Italia del 14/08/2026, valida per i 32esimi di Finale, la prelazione per gli abbonati sarà solo temporale e non sul posto in abbonamento.

  • ABBONAMENTO CEDBILE - L’abbonamento sarà CEDIBILE ad altra persona in possesso di InViola Premium Card per un massimo di 5 PARTITE, ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma.

  • RIVENDITA ABBONAMENTO - Sarà possibile mettere in rivendita il proprio posto se impossibilitati ad assistere ad una o più partite ad eccezione degli abbonamenti Under 14, Viola Family e Viola Friends Abbonato 25/26.

  • VIOLA TICKET SWAP - Possibilità per tutte le gare di cessione a pagamento del proprio abbonamento verso uno specifico tifoso possessore di INVIOLA PREMIUM CARD, il quale riacquisterà ad un prezzo ridotto. Non attiva per gli abbonamenti a tariffa UNDER 14, VIOLA FAMILY e VIOLA FRIENDS ABBONATO 25/26.

  • PRELAZIONE STAGIONE 27/28 - Sarà garantito agli abbonati 26/27 il diritto di prelazione temporale e di tariffa ma, in attesa della nuova configurazione dello stadio nella stagione 27/28, non sarà possibile garantire il medesimo posto/settore a tutti.

  • PUNTI INVIOLA - L’abbonato beneficerà di 500 PUNTI INVIOLA per partecipare alla raccolta punti.

  • PAGAMENTO DILAZIONATO - Attraverso il circuito PayPal, per chi acquista online sarà possibile rateizzare l’acquisto dell’abbonamento in 3 rate a tasso zero.

  • EVENTO CENTENARIO - E' inclusa nell’abbonamento la partecipazione allo spettacolo del Centenario di ACF Fiorentina che si terrà il 29 Agosto al termine della gara tra ACF Fiorentina e Frosinone.

  • MATCH ED EVENTI AL ROCCO B. COMMISSO VIOLA PARK - Con l’abbonamento avrai accesso a promozioni e tariffe dedicate per le partite e gli eventi al Rocco B. Commisso Viola Park.

    • OMAGGIO ABBONATI - Durante la stagione potrai ritirare un regalo esclusivo dedicato a tutti gli abbonati della stagione sportiva 2026/27.

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