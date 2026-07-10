Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutte le info sulle prelazioni

Lunedì 13 luglio 2026 avrà inizio, alle ore 10.00, la Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27. Come ogni anno, per sottoscrivere l'abbonamento il tifoso ha bisogno dell'InViola Premium Card (TUTTI I PREZZI). Di seguito tutte le informazioni legate alle prelazioni e alle fasi di vendita rese note dal club viola: