Lunedì 13 luglio 2026 avrà inizio, alle ore 10.00, la Campagna Abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27. Come ogni anno, per sottoscrivere l'abbonamento il tifoso ha bisogno dell'InViola Premium Card (TUTTI I PREZZI). Di seguito tutte le informazioni legate alle prelazioni e alle fasi di vendita rese note dal club viola:
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Campagna abbonamenti Fiorentina 26/27: tutte le info sulle prelazioni
Fase 1—
PRELAZIONE ABBONATI 2025/26 - Prelazione sul proprio posto, scelta tra i posti liberi a tariffa agevolata o sfruttare le nuove tariffe Viola Family e Viola Friends (esclusivamente presso il Fiorentina Point).
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Fase 2—
PRELAZIONE ABBONATI 2025/26 VENDITA LIBERA - Continua la prelazione per gli abbonati 2025/26 con posto bloccato. Al via la Vendita Libera!
Fase 3—
CAMBIO POSTO - Gli abbonati 2026/27 possono richiedere il cambio posto all’interno dello stesso settore, esclusivamente presso il Fiorentina Point.
Fase 4—
VENDITA LIBERA - ⚠️ Fase attiva solo in caso di posti ancora disponibili in abbonamento. Liberati i posti riservati alle prelazioni, continua la Vendita Libera. fino a esaurimento posti disponibili in abbonamento.
Cosa include l'abbonamento—
OMAGGIO ABBONATI - Durante la stagione potrai ritirare un regalo esclusivo dedicato a tutti gli abbonati della stagione sportiva 2026/27.
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