La Fiorentina comunica tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la prossima amichevole dei viola contro il Gubbio che si terrà al Viola park il 22 luglio. I tagliandi saranno disponibili esclusivamente per la Tribuna Ovest e potranno essere acquistati seguendo due differenti fasi di vendita.
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Amichevoli, Fiorentina-Gubbio: info e prezzo dei biglietti
La prima fase prenderà il via lunedì 6 luglio alle ore 15:00 e terminerà venerdì 10 luglio alle ore 11:59. In questa fase, ad eccezione della tariffa Under 14, per procedere all'acquisto sarà necessario inserire il numero di una InViola Premium Card, che permetterà di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.
Per i residenti nella provincia di Firenze sarà invece possibile acquistare i tagliandi direttamente presso il Fiorentina Point, senza l'obbligo di inserire la tessera.
La vendita generale scatterà dalle ore 12:00 del 10 luglio 2026 e proseguirà fino al termine della gara.
Prezzi dei biglietti—
Il costo dei tagliandi per la Tribuna Ovest sarà: 10 euro per la tariffa intera e 5 euro per gli Under 14.
Per i bambini che alla data di acquisto del titolo di accesso non abbiano ancora compiuto 6 anni, sarà possibile richiedere un biglietto al costo di 2 euro, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail [email protected] oppure recandosi direttamente alla biglietteria del Rocco B. Commisso Viola Park, previa disponibilità.
I bambini che invece non abbiano ancora compiuto 4 anni potranno richiedere un biglietto omaggio con le stesse modalità e sempre previa disponibilità.
Limitazioni alla vendita—
In seguito alle misure organizzative adottate per la gara, la Fiorentina comunica che non sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Perugia.
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