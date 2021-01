Il tempo stringe, il mercato non si muove. La Fiorentina resterà così?

Tanto tuonò che (non) piovve. A poco meno di due giorni dal gong finale del calciomercato e salvo colpi di scena, potrebbero esser finite qui le trattative in entrata e uscita della Fiorentina. Dopo aver piazzato in fretta e furia esuberi e musi lunghi – da Saponara a Lirola, da Duncan a Cutrone – e correndo ai ripari con Kokorin e Malcuit (ecco come cambia la Fiorentina con i due colpi di gennaio), fino alle 20 di domani sera le parole chiave saranno stallo e attesa. Senza cessioni, non ci saranno nuovi innesti. E’ questo il mantra della società viola, che molto difficilmente riuscirà a liberare Pulgar e Kouamé (due dei nomi più caldi) verso Cagliari e Torino. In un mercato al ribasso, dove di soldi ne sono girati pochissimi, sembra complicato che le trattative possano accendersi nelle ultime trentasei ore.

Nessuna offerta concreta

Di conseguenza, alla rosa viola non saranno aggiunti ingaggi pesanti e giocatori in più quando sfoltire il più possibile era l’input iniziale di Prandelli. Operazione riuscita, ma non fino in fondo: Eysseric a parte fin dai primi giorni della sessione invernale sembrava evidente come Christian Kouamé avesse le valigie in mano e diversi estimatori. Così come Erick Pulgar, richiesto sia in Italia che in Spagna e Franchia. Ma come confermato nella giornata di ieri, non si è andati oltre timidi sondaggi. Nonostante il minutaggio limitato, i due al 99% non si muoveranno da Firenze fino a giugno. Dall’altra parte c’è anche la difficoltà della Fiorentina a trovare sostituti all’altezza o almeno intriganti in stile Kokorin, e il tempo per chiudere qualsiasi tipo di affare sempre meno: per vedere volti nuovi i tifosi viola dovranno attendere l’estate.

Torreira sì, ma per giugno. Mercato chiuso, no a cessione di Pulgar e Kouamè