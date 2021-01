VN – Pulgar, speranze al lumicino per il Cagliari. Dalla Francia solo interessi, adesso…

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Valencia, squadra interessata a Pulgar, alla fine virerà su altri nomi. In Spagna si parla molto dell’ex Benfica Florentino, ora al Monaco. Ieri il Cagliari si è fatto vivo e rimane attivo sul giocatore, ma l’attuale classifica dei sardi non attrae il cileno. Un’eventuale vittoria domani è l’unica variabile che potrebbe entrare in gioco, ma poi la Fiorentina dovrebbe pensare ad un sostituto, cosa non facile a due giorni dalla chiusura delle operazioni. Se il Torino dovesse chiudere per Mandragora, è probabile che i sardi facciano un ulteriore tentativo per Pulgar, al momento comprimario in viola, ma difficile da lasciar partire per il motivo sopra citato. Dalla Francia si è fatto avanti proprio il Monaco, ma non c’è stato nulla più di una chiacchierata informativa. Un prestito con diritto di riscatto appare l’unica, complicata soluzione per il Cagliari, che rischia davvero di rimanere senza il centrocampista di cui ha bisogno.

