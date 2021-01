Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Torino sta per assicurarsi un altro pupillo del nuovo tecnico Davide Nicola. Dopo Sanabria, che i granata stanno facendo di tutto per avere a disposizione domani, è in arrivo anche Rolando Mandragora, in passato accostato a lungo alla Fiorentina. Nelle prossime ore è previsto un incontro fra le parti in causa.

