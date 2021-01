Il direttore sportivo del Cesena Moreno Zebi ha parlato durante la presentazione dei nuovi acquisti Zappella e Tonetto, soffermandosi su alcuni giocatori in uscita, tra cui Christian Koffi, ex Primavera in prestito dalla Fiorentina:

Di Koffi stiamo parlando con la Fiorentina, Campagna e Munari sono ragazzi che hanno bisogno di giocare considerata la loro età: cercheremo una soluzione condivisa.

