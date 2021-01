Non è un mistero che uno dei primi obiettivi di Cesare Prandelli, in vista di questa finestra invernale di mercato; fosse quello di sfoltire l’organico a propria disposizione. Troppi 29 giocatori per dirigere quotidianamente allenamenti dall’ intensità e tensione agonistica corrette. Dimostrazione lampante del suo appello, ascoltato dalla società, sono state le prime due settimane di trattative. Giorni nei quali la Fiorentina – accompagnata dai mugugni dei propri tifosi – ha pensato solamente a cedere, o rispedire al mittente, giocatori ai margini del progetto tecnico di Prandelli. Sia per comprovate incompatibilità tattiche che per prestazioni inferiori alle aspettative con i quali si erano presentati in riva all’Arno.

Le partenze degli esuberi

Basti pensare a Patrick Cutrone, riportato in Italia nemmeno un anno prima dal Wolverhampton. Per di più impegnandosi con un oneroso riscatto obbligatorio – seppur in un accordo siglato pre-Covid. Allo stesso elenco possiamo aggiungere il profilo di Alfred Duncan, anch’egli acquistato con un grosso investimento a gennaio 2020. Proseguiamo con Pol Lirola, protagonista di 18 mesi “sottotono” – eufemismo – nella sua esperienza fiorentina. Diverso il discorso riguardante Ricky Saponara, ormai abituato a girovagare per le piazze di mezza Serie A. La terra ligure sembra esaltarlo, può divenire una pedina importante per lo Spezia – infortuni permettendo. A questi aggiungiamo anche il giovane Christian Dalle Mura (classe 2002), Primavera da tempo nei ranghi della prima squadra. Partito dopo la delusione in Supercoppa:andrà a farsi le ossa in Serie B, con la maglia della Reggina.

La rosa

Portieri

-Dragowski

-Terracciano

-Brancolini

Difensori

-Pezzella

-Milenkovic

-Caceres

-Igor

-Martinez Quarta

-Biraghi

-Barreca

-Venuti

-Maxi Olivera

–Malcuit

Centrocampisti

-Amrabat

-Castrovilli

-Bonaventura

-Borja Valero

-Pulgar

-Eysseric

-Montiel

Attaccanti

-Ribery

-Callejon

-Vlahovic

-Kouame

–Kokorin

“Cosa c’è”

Prandelli è stato esaudito, almeno per la prima parte del suo Scorrendo la composizione della squadra in organico, salta all’occhio il grande affollamento nel reparto arretrato che, con l’arrivo imminente di Kevin Malcuit dal Napoli, sembra essere “al completo”. Se poi ci si mette anche il rientrante Maxi Olivera ad affollare il reparto, il lavoro di Pradè &co resta trovare pretendenti per i propri esuberi. Partendo dal consolidato 3-5-2, ci sono in rosa sufficienti elementi per il terzetto difensivo, come per le fasce laterali. Compresi di altrettanti ricambi. La questione si riaprirebbe qualora dovesse partire anche Barreca.

Alla batteria di attaccanti a disposizione si è appena aggiunto “Sasha” Kokorin che avrà bisogno di un mese – ipse dixit – per ritrovare la migliore condizione. Nonostante questo, il reparto sembra essere al completo, con l’innesto del russo classe ’91. A meno di un’improbabile, a questo punto, partenza di Christian Kouame. Ancora oggetto del desiderio del Toro di Nicola, ma per il quale la Fiorentina spara alto.

“Cosa manca”

Andando per esclusione, arriviamo alla zona nevralgica del campo. Reparto nel quale sembrano mancare soluzioni e soprattutto validi ricambi al Mago di Orz. Amrabat, Castrovilli e Bonaventura sono i titolari, B.Valero un rincalzo di scuro affidamento. Più complesso il discorso che accomuna Pulgar ed Eysseric. Prandelli ha avuto modo di spendere belle parole per entrambi, ma per motivi diversi sono tutt’altro che imprescindibili nello scacchiere gigliato. Per il francese sembrava essersi mosso un club di Serie A, prima che il giocatore rifiutasse la destinazione. Il cileno ha molti estimatori: il Cagliari e molti club della Liga lo hanno chiesto ai viola. Inoltre c’è il “Loco” Bielsa che lo vorrebbe nel suo Leeds. Non sono cos’ convinto che la Fiorentina se ne privi: per lui – a mio modesto parere – potrebbe valere lo stesso discorso fatto per Kouame. Difficile che la Fiorentina se ne privi ora, rischiando che ritrovi smalto da un’altra parte.

Infine Tofol Montiel: il piccolo trequartista spagnolo deve giocare. Non servirebbe aggiungere altro, se non fosse che al 27 gennaio lo è ancora “a fare la ruggine” a Firenze. E’ un 2000 reduce da un’esperienza fallimentare in Portogallo: non può permettersi di perdere altro tempo prezioso. Ne va della sua maturazione caratteriale, oltreché fisica. Deve tornare a sentirsi importante, come lo era nella Primavera di Bigica. In questa Fiorentina, operaia in lotta per salvarsi, non può esserlo. A dispetto dei tanti che vedono in lui un’importante risorsa tecnica non sfruttata.