Nell’ultima settimana di mercato (chiusura lunedì 1° febbraio alle 20), la Fiorentina si muoverà anche in uscita. Attenzione allora a Valentin Eysseric che potrebbe lasciare nuovamente la squadra viola. Come riportato da Repubblica Firenze, per il francese è arrivata una richiesta del Crotone. Il giocatore ha preso tempo-