Maxi Olivera e la Fiorentina: “Bene solo il primo anno. Vorrei tornare al Penarol”

Il cordone ombelicale tra Maxi Olivera e la Fiorentina non si è ancora spezzato. Il terzino uruguaiano ha concluso l’esperienza in prestito al Juarez in Messico, lo ha fatto con alcuni mesi in anticipo perchè ha contratto il Covid-19. Tornato momentaneamente a Montevideo, si è raccontato a La Diaria e ha parlato anche di Fiorentina, ecco le sue parole (traduzione Violanews.com):

Il primo anno è andato molto bene, ho giocato alcune partite. Ma l’anno successivo c’è stato un cambio di allenatore e lì ho iniziato a giocare meno. Allora ho deciso di andarmene e ho aspettato l’occasione giusta ed è arrivata la chiamata dell’Olimpia in Paraguay. Siamo stati campioni di entrambi i campionati, è stata un’esperienza straordinaria. A dicembre sono tornato alla Fiorentina, ma poi si è presentata la possibilità di andare in Messico e l’ho colta. Voglio sempre giocare. Tornare al Penarol? Ogni volta che finisco un prestito, ci spero. Non ho avuto contatti con nessuno, ma so che un giorno succederà.