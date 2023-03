Il Sindaco di Modena Muzzarelli: “Portare la Serie A in città ci piacerebbe”

"Le due tifoserie, di Modena e Fiorentina, sono in sintonia. Modena ha la licenza UEFA. Con il Modena Calcio siamo sempre attenti ad assicurare uno stadio idoneo. PNRR? Per una bella immagine dell'Italia in Europa dobbiamo dare il buon esempio. Spero che si sblocchi la questione sullo stadio di Firenze perché bisogna realizzare le opere. Portare la Serie A e le coppe a Modena mi farebbe piacere, ma da Sindaco spero che avvenga con il Modena Calcio".