Biraghi: “Io guardo i numeri, non le chiacchiere. Critiche? Motivo d’orgoglio”

"Sto vivendo questa fase della carriera in modo sereno, concentrato sugli obiettivi che possiamo ancora centrare". Esordisce così, Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina, intervistato dal Corriere dello Sport, si sofferma su molti tema della sua carriera a Firenze. Il terzino infatti, si dimostra entusiasta del momento della sua squadra, che dopo l'Europa dell'anno scorso, potrebbe vincere un trofeo quest'anno. I suoi cross? Motivo d'orgoglio. Biraghi infatti sottolinea come per lui contino i numeri non le chiacchiere. "Firenze è una piazza esigente. Le critiche devono essere vissute come motivo d’orgoglio". Ed ecco il tema più caldo, le critiche. Biraghi ricorda le numerose parole spiacevoli che qualcuno ha usato sul suo conto, ricordando come lui accetti questa situazione senza troppi problemi. Il terzino infatti, vorrebbe chiedere a chi critica il motivo di questi numerosi attacchi. Spesso infatti, molti vorrebbero titolari altri giocatori rispetto al capitano viola. Per lui, però, non ci sono grandi problemi. "Per fortuna a Firenze ho incontrato tante persone che si sono ricredute su di me. La cosa più importante è avere la stima di mister e compagni. Se dovessi perderla, inizierò a farmi due domande".