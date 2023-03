Repubblica: Franchi fuori dal Pnrr, ma il Governo può finanziare il progetto

Palazzo Chigi proverà fino alla fine a convincere che il finanziamento europeo con le risorse del Pnrr degli stadi di Firenze e Venezia è legittimo, cercando di far capire che non viola regole urbanistiche e rispetta la filosofia del Recovery. Però - stando a quanto scrive Repubblica.it - è molto probabile che alla fine in Governo sarà costretto a rinunciare a questi due cantieri. La ragione principale sarebbe la pressione della Corte dei Conti europea sulla Commissione, costretta a sua volta a stringere le maglie dei controlli sulle milestone. In queste ultime ore si sta parlando molto approfonditamente della questione Franchi e dello stadio di Venezia, con la novità che alla fine di questo percorso di approfondimento mensile imposto da Bruxelles, l'Italia rinunci ai due progetti contestati. A pagare questi finanziamenti, però, potrebbe essere direttamente lo Stato utilizzando fondi nazionali. Meloni proverà comunque fino all'ultimo a evitare questo scenario, premendo sulla Commissione per sbloccare i fondi per i due progetti.